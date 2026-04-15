Le Danois Viktor Axelsen, champion olympique de badminton à Tokyo puis Paris, a annoncé mercredi sa retraite à 32 ans. Il souffre de «problèmes récurrents au dos» qui l'empêchent de «jouer et de s'entraîner au meilleur niveau».

Viktor Axelsen (ici aux JO de Paris en 2024) a annoncé mercredi sa retraite à 32 ans. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Accepter cette situation a été incroyablement difficile. Mais je suis arrivé à un point où mon corps ne me permet plus de continuer», a-t-il écrit son compte Instagram.

Axelsen a construit l'un des plus beaux palmarès de son sport, avec deux titres de champion du monde (2017, 2022) et trois de champion d'Europe (2016, 2018, 2022), en plus de ses deux médailles d'or aux Jeux (2021, 2024).