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Séisme en badminton Le double champion olympique en titre prend sa retraite à 32 ans

ATS

15.4.2026 - 08:45

Le Danois Viktor Axelsen, champion olympique de badminton à Tokyo puis Paris, a annoncé mercredi sa retraite à 32 ans. Il souffre de «problèmes récurrents au dos» qui l'empêchent de «jouer et de s'entraîner au meilleur niveau».

Viktor Axelsen (ici aux JO de Paris en 2024) a annoncé mercredi sa retraite à 32 ans.
Viktor Axelsen (ici aux JO de Paris en 2024) a annoncé mercredi sa retraite à 32 ans.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

15.04.2026, 08:45

«Accepter cette situation a été incroyablement difficile. Mais je suis arrivé à un point où mon corps ne me permet plus de continuer», a-t-il écrit son compte Instagram.

Axelsen a construit l'un des plus beaux palmarès de son sport, avec deux titres de champion du monde (2017, 2022) et trois de champion d'Europe (2016, 2018, 2022), en plus de ses deux médailles d'or aux Jeux (2021, 2024).

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