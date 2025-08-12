  1. Clients Privés
Contrôles antidopage Un médaillé olympique suspendu pour non-localisation !

ATS

12.8.2025 - 20:25

L'Américain Fred Kerley est suspendu provisoirement, a annoncé mardi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Le double médaillé olympique sur 100 m a manqué «à ses obligations de localisation».

Keystone-SDA

12.08.2025, 20:25

12.08.2025, 22:10

Les athlètes de haut niveau sont soumis à de scrupuleuses obligations de localisation (adresse, stages, entraînements, compétitions) et doivent indiquer chaque jour un créneau d'une heure et un lieu afin de pouvoir être testés de façon inopinée.

Trois manquements à ces obligations (un contrôle manqué, le «no show», ou des renseignements imprécis constatés par l'agence antidopage) en moins d'un an sont passibles d'une sanction.

Il conteste

«Fred Kerley a déjà notifié l'AIU de sa volonté de contester l'allégation qu'il aurait violé les règles de localisation antidopage», dit un communiqué du cabinet d'avocats spécialisé dans l'antidopage Howard L. Jacobs, relayé par Kerley sur ses réseaux sociaux.

«Il est persuadé que l'un ou plusieurs des tests manqués peuvent être contestés car il n'a pas fait preuve de négligence ou parce que le contrôleur n'a pas fait tous les efforts raisonnables nécessaires pour le localiser.»

Une année chaotique

L'annonce de la suspension provisoire du sprinteur ajoute un nouvel épisode à son année déjà chaotique.

Kerley avait déclaré forfait pour les sélections américaines il y a deux semaines et ne pouvait donc prétendre à une sélection pour les Championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre).

L'Américain avait été arrêté début mai à Miami à la suite d'une altercation dans l'hôtel officiel des athlètes participant au Grand Slam Track, nouveau circuit lancé cette année par Michael Johnson.

En janvier, Kerley avait déjà été arrêté à Miami après une vive altercation avec la police. Dans une autre affaire, il a été accusé et poursuivi en janvier pour violences conjugales sur la mère de ses enfants. Il a plaidé non coupable dans ces deux affaires.

Le 100 m après le 400 m

Kerley, âgé de 30 ans, s'est construit en quelques années un magnifique palmarès après avoir décidé de délaisser sa première spécialité, le 400 m (bronze mondial en 2019, argent mondial du 4x400 m en 2017), pour se concentrer sur le 100 m.

Après son irruption surprise aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 derrière l'Italien Marcell Jacobs, Kerley avait été sacré champion du monde à domicile à Eugene en 2022 (en 9''76, son record) puis de nouveau médaillé, de bronze, aux JO de Paris l'été dernier.

