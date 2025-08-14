L'organisation de l'European Masters a annoncé ce jeudi deux participants de renom pour l'édition 2025 entre le 28 et le 31 août prochain. Il s'agit du Suédois Alexander Noren, qui compte deux victoires à Crans-Montana, et de l'Américain Wyndham Clark.

Alexander Noren sera de retour à Crans-Montana, 8 ans après sa dernière apparition. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Alexander Noren retournera sur le parcours qui l'a vu triomphé à deux reprises, il y a respectivement 16 et 9 ans. Le Nordique revient d'une pause de sept mois pour soigner une déchirure partielle du tendon. Depuis son retour aux affaires début mai, il a signé deux top 10. Sa dernière apparition au tournoi valaisan date d'il y a 8 ans.

Wyndham Clark a de son côté remporté l'US Open en 2023 et trois titres sur le circuit PGA. C'est sa première apparition sur le green de Crans-Montana.