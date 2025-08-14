  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

European Masters Deux golfeurs de renom présents à Crans-Montana

ATS

14.8.2025 - 12:35

L'organisation de l'European Masters a annoncé ce jeudi deux participants de renom pour l'édition 2025 entre le 28 et le 31 août prochain. Il s'agit du Suédois Alexander Noren, qui compte deux victoires à Crans-Montana, et de l'Américain Wyndham Clark.

Alexander Noren sera de retour à Crans-Montana, 8 ans après sa dernière apparition.
Alexander Noren sera de retour à Crans-Montana, 8 ans après sa dernière apparition.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.08.2025, 12:35

Alexander Noren retournera sur le parcours qui l'a vu triomphé à deux reprises, il y a respectivement 16 et 9 ans. Le Nordique revient d'une pause de sept mois pour soigner une déchirure partielle du tendon. Depuis son retour aux affaires début mai, il a signé deux top 10. Sa dernière apparition au tournoi valaisan date d'il y a 8 ans.

Wyndham Clark a de son côté remporté l'US Open en 2023 et trois titres sur le circuit PGA. C'est sa première apparition sur le green de Crans-Montana.

Les plus lus

Les Européens usent de stratagèmes psychologiques face à un Trump instable et dissipé
F-35 : Trump s’est-il encore joué de la Suisse?
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Fabian Cancellara en deuil : «Je ne serais pas là où je suis sans toi»
Ils piratent votre téléphone portable avec des applications invisibles