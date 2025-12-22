Jean Laudet, qui a décroché l'unique médaille d'or olympique de la France en canoë en ligne lors des JO-1952, est décédé samedi à 95 ans, a annoncé lundi la Fédération française de canoë-kayak (FFCK).

Jean Laudet, Ricarda Funk, Jessica Fox en juin 2024. FFCK

Agence France-Presse Clara Francey

Vainqueur à 21 ans en canoë biplace à Helsinki avec son équipier et ami Georges Turlier, Jean Laudet «s'est éteint le samedi 20 décembre 2025 à Nevers, la ville qui l'avait vu naître», a écrit la FFCK dans un communiqué publié sur son site internet.

Sportif touche-à-tout, il avait d'abord «pratiqué la natation, l'athlétisme et surtout le rugby», avant de découvrir à 16 ans «le plaisir de glisser sur l'eau au sein du canoë club de Nevers», est-il indiqué.

Si l'aventure en canoë n'était pas allé plus loin, Jean Laudet était devenu antiquaire tout en continuant de s'impliquer dans le sport, notamment le golf, dont il fut un dirigeant.

«Jean était un homme d’une grande élégance, toujours plein d’une énergie communicative et regardant l’avenir conscient d’avoir vécu ‹une belle vie›», a encore commenté la Fédération de canoë-kayak.

Sur une photo publiée sur le site internet de la FFCK, on le voit ainsi échanger tout sourire, en juin 2024 sur le site olympique de Vaires-sur-Marne, avec deux championnes de kayak, l'Allemande Ricarda Funk et la Franco-Australienne Jessica Fox.

Son décès intervient moins de deux mois après celui de l'ancien cycliste Charles Coste, doyen mondial des champions olympiques mort le 2 novembre à 101 ans.