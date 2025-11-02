Charles Coste, ancien cycliste doyen mondial des champions olympiques, est mort jeudi 30 octobre à l'âge de 101 ans. C'est ce qu'a annoncé dimanche sur X/Twitter la ministre française des Sports, Marina Ferrari.

L’ancien cycliste Charles Coste s’est éteint à l’âge de 101 ans. IMAGO

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

C'est lui qui, assis dans un fauteuil roulant, avait transmis la flamme olympique à Teddy Riner et Marie-José Pérec lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris le 26 juillet 2024.

«Une image pleine d'émotion qui restera gravée dans la mémoire des Jeux olympiques pour l'éternité», écrit le Comité olympique français (CNOSF) dans son hommage sur Twitter.

«C'est avec une grande émotion que j’ai appris la disparition de Charles Coste, champion olympique à Londres en 1948, qui a relayé la flamme des Jeux de Paris 2024», a posté Mme Ferrari sur X: «À 101 ans, il laisse derrière lui un héritage sportif immense.»

Dans un entretien accordé en janvier 2024 à l'AFP, Charles Coste avait dit sa «fierté» d'avoir été désigné pour porter la flamme.

«Maintenant il faut que je me prépare physiquement. Je suis handicapé par mes genoux et je vais essayer de porter la flamme pendant quelques mètres», avait dit celui qui avait été médaillé d'or de la poursuite par équipes en cyclisme sur piste aux Jeux de Londres en 1948.

L'ancien champion ajoutait qu'il suivait encore le cyclisme à la télévision. «On a de bons coureurs en France, notamment (Julian) Alaphilippe. C'est un combattant et il va toujours de l'avant. Il essaye toujours d'être dans une bonne échappée», disait-il.

Charles Coste avait été décoré de la Légion d'honneur en avril 2022, remise par Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de Paris-2024.

«Je me sens comme l'un de vos héritiers», lui avait alors lancé le patron des Jeux.

Dans un message publié dimanche sur Instagram, il le remercie «pour cette très belle rencontre et pour ton amitié».

«Nous perdons le doyen du sport français, le doyen mondial des champions olympiques et un très grand Monsieur. Ce fut un honneur de te remettre la légion d'honneur et de te proposer de porter la flamme pour la transmettre aux derniers relayeurs de Paris-2024», ajoute-t-il.

Teddy Riner a salué pour sa part la mémoire d'un homme qui, écrit-il dans une story sur Instagram, «représentait l'engagement, le respect et l'amour du sport sous toutes ces formes».

«Son parcours force l'admiration et son héritage continuera d'inspirer les générations à venir», conclut le judoka aux cinq titres olympiques, en individuel et par équipes.

Marie-José Pérec de son côté a simplement posté un cliché de ce passage de relais le 26 juillet 2024.