Beachvolley Le duo Tanja Hüberli / Nina Brunner à nouveau recomposé

ATS

5.9.2025 - 11:32

Nina Brunner fait son retour sur la scène internationale après son congé maternité. Dès 2026, la Zougoise fera à nouveau équipe avec sa partenaire de longue date Tanja Hüberli.

De retour après la naissance de sa fille, Nina Brunner (à droite) va retrouver sa partenaire Tanja Hüberli dès 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.09.2025, 11:32

05.09.2025, 12:19

Comme l'ont annoncé vendredi les médaillées de bronze des JO de Paris, elles souhaitent renouer ensemble avec le succès. Elles se concentrent déjà sur leur grand objectif, les JO 2028 à Los Angeles.

«Mon plaisir de jouer est intact, a déclaré Nina Brunner, qui fêtera ses 30 ans en octobre, dans un communiqué de Swiss Volley. J'ai très vite su que je voulais revenir sur le circuit. J'ai logiquement appelé Tanja, car au cours de nos neuf ans passées ensemble, nous avons vécu, accompli et construit énormément de choses. Je suis très heureuse de poursuivre cette aventure avec elle.» Nina et son mari Damien Brunner, qui a mis fin à sa brillante carrière de joueur de hockey au printemps dernier, sont devenus parents d'une petite fille début juin.

Beachvolley. Tanja Hüberli et Nina Brunner se séparent après neuf ans

BeachvolleyTanja Hüberli et Nina Brunner se séparent après neuf ans

Tanja Hüberli, qui joue cette saison aux côtés de la jeune Bernoise Leona Kernen, se réjouit du retour de Nina Brunner, même si la décision de se séparer à nouveau de sa jeune partenaire n'a pas été facile à prendre: «Je me suis beaucoup attachée à Leona. Nous avons rapidement progressé en tant qu'équipe et accompli beaucoup de choses en peu de temps. Mais l'idée de donner à nouveau tout ce que j'ai pendant trois ans avec Nina, d'attaquer ensemble et d'être sur le terrain à Los Angeles en 2028 est très motivante.»

Le duo Hüberli/Kernen restera en place jusqu'à la fin de la saison. Malgré la blessure à la cheville de Hüberli, les deux joueuses poursuivent leur objectif commun: participer aux Championnats du monde en novembre 2025 en Australie. On ne sait pas encore avec qui Leona Kernen fera la paire en 2026.

