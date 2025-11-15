Le duo suisse Marco Krattiger/Leo Dillier est assuré de disputer les 16es de finale des Mondiaux d'Adelaide. Les deux compères ont gagné leurs deux premiers matches de poule.

Le duo suisse est qualifié pour les 16es de finale. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Vainqueur Krattiger/Dillier se sont imposés sans difficulté (21-10 21-13) face aux Uruguayens Hans Hannibal/Nicolas Llambias samedi. Ils défieront dimanche les têtes de série no 1, les Norvègiens Anders Mol/Christian Sörum, avec la 1re place du groupe comme enjeu.

Deuxième paire helvétique engagée dans cette poule A, Adrian Heidrich et Jonathan Jordan – qui avaient subi la loi de Krattiger/Dillier lors de la 1re journée – devront s'imposer dimanche face à Hannibal/Llambias pour terminer au 3e rang et se qualifier pour la phase à élimination directe.

Troisième duo masculin suisse en lice sur le sable australien, Yves Haussener et Julian Friedli ont connu des débuts victorieux samedi. Ils ont battu les Autrichiens Timo Hammarberg/Tim Berger 15-21 21-18 15-13 dans la poule J.