Le duo suisse Marco Krattiger/Leo Dillier est assuré de disputer les 16es de finale des Mondiaux d'Adelaide. Les deux compères ont gagné leurs deux premiers matches de poule.
Vainqueur Krattiger/Dillier se sont imposés sans difficulté (21-10 21-13) face aux Uruguayens Hans Hannibal/Nicolas Llambias samedi. Ils défieront dimanche les têtes de série no 1, les Norvègiens Anders Mol/Christian Sörum, avec la 1re place du groupe comme enjeu.
Deuxième paire helvétique engagée dans cette poule A, Adrian Heidrich et Jonathan Jordan – qui avaient subi la loi de Krattiger/Dillier lors de la 1re journée – devront s'imposer dimanche face à Hannibal/Llambias pour terminer au 3e rang et se qualifier pour la phase à élimination directe.
Troisième duo masculin suisse en lice sur le sable australien, Yves Haussener et Julian Friedli ont connu des débuts victorieux samedi. Ils ont battu les Autrichiens Timo Hammarberg/Tim Berger 15-21 21-18 15-13 dans la poule J.