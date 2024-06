Victoire suisse en Pologne. Roman Röösli et Andrin Gulich se sont imposés en deux de couple à Poznan en Coupe du monde. Le duo a remporté sa première victoire de la saison, la deuxième de leur carrière après un succès il y a un peu plus d'un an à Zagreb.

Roman Röösli et Andrin Gulich se sont imposés à Poznan. KEYSTONE

ATS

Les deux bateaux de quatre de couple ont fini deuxièmes. Fabienne Schweizer, Celia Dupre, Pascale Walker et Lisa Lötscher ont dû céder leur place de justesse à l'Allemagne malgré un sprint final brillant. Dans la course masculine, les Polonais ont dominé Dominic Condrau, Jan Jonah Plock, Scott Bärlocher et Maurin Lange.

Aurelia Maxima Janzen a fini 3e en skiff. Le quatre sans barreur composé de Joel Schürch, Tim Roth, Patrick Brunner et Kai Schätzle a manqué le podium pour deux secondes.

Samedi, Jan Schäuble avait dominé la concurrence en skiff poids léger.

