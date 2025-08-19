Le fils d’une légende de la boxe expulsé des Etats-Unis

Le boxeur mexicain Julio Cesar Chavez Jr, 39 ans, fils de la légende de la discipline, a été expulsé des Etats-Unis vers le Mexique pour liens présumés avec le narcotrafic, et a été arrêté, a-t-on appris mardi auprès du Registre d'écrou.

Le boxeur mexicain Julio Cesar Chavez Jr a été expulsé des Etats-Unis vers le Mexique. ats

Keystone-SDA ATS

Julio Cesar Chavez Jr a été remis lundi par les autorités américaines au poste frontière de l'Etat de Sonora et placé en détention dans la capitale départementale Hermosillo, selon le Registre.

«Il a été extradé», a pour sa part indiqué la présidente Claudia Sheinbaum lors de sa traditionnelle conférence de presse, «il y avait un mandat d'arrêt au Mexique» émis par le parquet pour «crime organisé et trafic d'armes».

Séjour illégal

L'ancien champion du monde WBC (2011-2012) avait été arrêté en juillet à Los Angeles par des agents fédéraux de l'immigration (ICE) car il séjournait illégalement aux Etats-Unis, après une demande refusée de carte de résident permanent.

Selon les autorités fédérales, Chavez Jr est «considéré comme étant affilié au Cartel de Sinaloa, qui figure sur la liste des organisations terroristes étrangères».

Le Service fédéral de la citoyenneté et de l'immigration (USCIS) avait alors saisi la police de l'immigration au motif que le boxeur constituait une «menace flagrante contre la sécurité publique», poursuit le département de la Sécurité intérieure..

Dernier combat en juin

Julio Cesar Chavez Jr a disputé 57 combats (51V, 4D) en poids moyens et super-welters au long d'une carrière émaillée de multiples suspensions et amendes pour manquement à des contrôles antidopage. Il avait perdu son dernier combat professionnel aux allures d'exhibition fin juin contre le YouTubeur devenu boxeur Jake Paul.

Son père Julio Cesar Chavez, 63 ans, considéré comme le plus grand boxeur de l'histoire du Mexique, a bâti dans trois catégories différentes un palmarès qui fait de lui une légende de la boxe: Champion du monde des super-légers WBC de 1984 à 1987, des légers WBC et WBA en 1987 et 1988 et des super-légers WBC de 1989 à 1996.