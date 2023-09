Le champion de France Valentin Madouas (Groupama-FDJ) a remporté sur ses terres la Bretagne Classic, comptant pour le World Tour, dimanche, en dominant trois coureurs au sprint.

Valentin Madouas (Groupama-FDJ) a remporté sur ses terres la Bretagne Classic. IMAGO/Belga

Le puncheur s'est montré le plus fort au terme d'une course usante, longue de 258 km, devançant son compatriote Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) et l'Autrichien de la formation UAE-Emirates, Felix Grosschartner, ainsi que son coéquipier, le Thurgovien Stefan Kung, qui a su se sacrifier pour favoriser la victoire de son équipe. Le Bernois Marc Hirschi a terminé 6e à 17 secondes.

Madouas succède au Belge Wout Van Aert, vainqueur en 2022, au palmarès de la classique. Le champion du monde néerlandais Mathieu van der Poel, qui effectuait sa première sortie avec son maillot arc-en-ciel, s'est montré discret, souvent en queue de peloton, avant d'être distancé à 27 km du terme.

ATS