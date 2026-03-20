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Biathlon Premier globe général pour le Tricolore Perrot, Hartweg top 20

ATS

20.3.2026 - 18:24

Avec une 3e place au sprint d'Oslo, le Français Eric Perrot a remporté le général de la Coupe du monde de biathlon. Meilleur Suisse: Niklas Hartweg, 18e.

Keystone-SDA

20.03.2026, 18:24

Le Norvégien Sturla Laegreid a signé à domicile à Holmenkollen son 4e succès consécutif en Coupe du monde. Cette 3e place suffit à Perrot, qui aux JO n'avait gagné qu'une médaille d'argent (hormis les relais), pour s'adjuger son premier gros globe de cristal, alors qu'il reste deux courses

Les Suisses n'ont pas pu suivre les meilleurs. Niklas Hartweg avec un tir manqué finit 18e, Jeremy Finello 30e et Joscha Burkhalter 31e.

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