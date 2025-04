Le Galà dei Castelli de Bellinzona n'aura pas lieu cette année. Les organisateurs ont décidé d'annuler le meeting prévu pour le mardi 8 juillet.

Il n'y aura pas de meeting d'athlétisme à Bellinzone en 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans leur communiqué, les organisateurs évoquent des motifs financiers, notamment des impôts cantonaux devenus difficilement supportables. Les organisateurs doivent non seulement payer des impôts sur les frais d'inscription et les prix, mais aussi, et c'est nouveau, sur des postes comme les indemnités de déplacement ou les contributions au logement, au transport et à la restauration.

Dans ces conditions, le Galà dei Castelli ne peut plus rivaliser avec d'autres compétitions nationales et internationales, concluent les organisateurs, qui déplorent les dommages causés à l'image de la région et de la fédération Swiss Athletics.