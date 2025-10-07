  1. Clients Privés
Un coup sous pression Le golfeur Vince Whaley joue avec un... alligator dans son dos !

Arthur Rappaz

7.10.2025

Lors du tournoi PGA Sanderson Farms Championship, la balle de Vince Whaley atterrit au bord d'un étang où un alligator rôde et met le golfeur sous pression.

Nicolò Forni

07.10.2025, 17:59

Dimanche, lors du tournoi PGA Sanderson Farms Championship, l'Américain Vince Whaley a vécu un moment périlleux. Au trou n° 11, un par 5, son deuxième coup a atterri au bord d'un étang. Au lieu de renoncer, il décida de se mettre dans l'eau et de jouer la balle, sous le regard d'un alligator.

Whaley a expliqué que le reptile nageait à environ 6 mètres de lui, la tête complètement hors de l'eau, et observait attentivement chacun de ses mouvements. Malgré la situation menaçante, le golfeur est resté calme : « Heureusement, je lui tournais le dos, ce qui m'a permis de me concentrer un instant sur mon coup », a déclaré Whaley, soulignant la confiance qu'il accordait à son caddie, qui surveillait les mouvements du reptile.

Une fin heureuse

Le coup a été réussi, la balle de Whaley a atterri sur le green et il a même réussi le par. Il a terminé la journée avec un score de 67 et une troisième place ex æquo. « Le plan était simple : si l'alligator avait bougé, je serais sorti de l'eau aussi vite que possible », a ajouté le golfeur avec un sourire.

Une scène qui restera certainement gravée dans la mémoire des personnes présentes et qui montre que la concentration et le sang-froid sont des qualités indispensables, même face à un spectateur indésirable.

Le joueur de 30 ans a terminé le tournoi avec 19 coups sous le par, à la troisième place ex æquo. Son compatriote Steven Fisk a remporté la compétition avec six coups de moins.

Article traduit de l'allemand

