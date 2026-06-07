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Cyclisme Alex Baudin frappe fort et s’empare du premier maillot jaune

ATS

7.6.2026 - 16:12

Auteur d'un grand numéro en solo, le Français Alex Baudin a remporté la première étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Dauphiné), dimanche à Saint-Ismier. Il endosse le premier maillot jaune de leader de cette 78e édition.

Alex Baudin, endosse le maillot jaune après une attaque qui change tout. (Archives)
Alex Baudin, endosse le maillot jaune après une attaque qui change tout. (Archives)
ats
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 16:12

Le grimpeur de l'équipe américaine EF Education est sorti seul de l'échappée à 28 km de l'arrivée, dans la côte de Rousset, pour s'imposer avec 32 secondes sur un groupe de dix coureurs dont Oscar Onley et Kévin Vauquelin.

C'est la première victoire en World Tour pour Baudin, 25 ans, qui ne comptait jusque-là que deux succès chez les pros remontant à 2024 lorsqu'il avait gagné une étape et le classement général du Tour du Limousin.

Derrière, les principaux favoris se sont surtout observés. Mais l'équipe Ineos de Kévin Vauquelin et Oscar Onley a réussi un joli coup en se plaçant dans un groupe de dix coureurs partis sur le plat, à cinq km de l'arrivée.

Ce groupe a coupé l'arrivée avec douze secondes d'avance sur le peloton des favoris, dont Isaac Del Toro, Juan Ayuso et Paul Seixas, obligés de s'employer à la fin, même si Seixas s'est félicité d'avoir connu «une journée tranquille».

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