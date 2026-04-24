Le Grand Prix de Turquie fera son retour au calendrier du championnat du monde de Formule 1 pour cinq ans à compter de 2027, ont annoncé la présidence turque et la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Erdogan, Domenicali et Ben Sulayem réunis pour le retour de la F1. Keystone

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le GP de Turquie sera couru sur l'Istanbul Park, qui a accueilli la F1 à neuf reprises entre 2005 et 2011 puis en 2020 et 2021.

«La Turquie de retour en piste avec un contrat de cinq ans», s'est félicitée la présidence turque dans un communiqué.

Une cérémonie de lancement s'est déroulée dans l'après-midi au palais de Dolmabahçe, à Istanbul, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan, du patron de la Formule 1 Stefano Domenicali et du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, qui chapeaute les disciplines du sport automobile.

Le pilote japonais Yuki Tsunoda, qui était titulaire dans l'écurie Red Bull jusqu'en décembre dernier, a remonté en monoplace une grande avenue d'Istanbul fermée à la circulation sur deux kilomètres le long du Bosphore jusqu'au palais de Dolmabahçe, où l'attendaient les trois hommes.

Le président Erdogan a promis aux millions de fans de F1 dans son pays des «courses spectaculaires et palpitantes».