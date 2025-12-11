  1. Clients Privés
Athlétisme Le Grand Slam Track déclaré en faillite... pour mieux rebondir ?

Nicolas Larchevêque

11.12.2025

Le circuit de meetings d'athlétisme Grand Slam Track s'est placé jeudi sous le régime du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites afin de se restructurer. Son créateur Michael Johnson «refuse d'abandonner».

Le circuit de meetings d'athlétisme Grand Slam Track s'est placé en faillite afin de se restructurer.
Le circuit de meetings d'athlétisme Grand Slam Track s'est placé en faillite afin de se restructurer.
IMAGO/Anadolu Agency

Agence France-Presse

11.12.2025, 19:00

Grand Slam Track espère utiliser le chapitre 11 pour «stabiliser ses finances, mettre en place un modèle plus efficace et se mettre en position de succès à long terme», dit la société dans un communiqué.

D'après le document de déclaration de faillite, la société doit encore plus de 10 millions de dollars aux athlètes et à ses fournisseurs. Ex-star de l'athlétisme quadruple champion olympique, Michael Johnson «refuse d'abandonner», dit-il dans le communiqué.

Grand Slam Track. L'édition 2026 menacée : les athlètes n'ont pas été payés

Grand Slam TrackL'édition 2026 menacée : les athlètes n'ont pas été payés

Annoncé en grande pompe en 2024 par la légende américaine du 200 et 400 m, la compétition ambitionnait de «dépoussiérer l'athlétisme» avec un nouveau format proposant uniquement des courses, avec des athlètes sous contrat et des primes aux montants inédits pour le sport olympique numéro un.

Mais, après des étapes à Kingston en avril, Miami début mai puis Philadelphie fin mai, cette dernière déjà réduite de trois à deux journées -et à chaque fois dans des stades de taille moyenne aux tribunes clairsemées-, Grand Slam Track avait décidé d'annuler, pour des raisons «économiques», son dernier rendez-vous prévu à Los Angeles fin juin.

Athlétisme. Chamboulement au programme du Grand Slam Track

AthlétismeChamboulement au programme du Grand Slam Track

Cette saison, le circuit avait rassemblé quelques stars de la piste comme les multiples championnes olympiques américaines Sydney McLaughlin-Levrone et Gabby Thomas, mais avait été boudé par des grands noms du sprint, comme Noah Lyles, Julien Alfred et Sha'Carri Richardson.

