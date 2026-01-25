Le Japon s'est imposé lors de l'épreuve par équipes des Championnats du monde de vol à ski à Oberstdorf. Le champion du monde en individuel Domen Prevc s'est illustré en perdant ses skis sur le tremplin.

Or japonais à Oberstdorf, frayeur pour le champion Prevc. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Slovène avait manifestement posé ses skis après le contrôle du matériel de telle sorte qu'ils ont glissé sur la neige mouillée. Ils ont certes été ramenés en haut du tremplin à toute vitesse, mais trop tardivement pour le jury, qui l'a jugé responsable de l'incident et et ne l'a pas autorisé à prendre son envol en première manche.

Avec ce zéro pointé, la Slovénie, l'une des nations favorites, n'avait plus aucune chance de remporter une médaille et a terminé les Mondiaux à la sixième place malgré le meilleur saut de la journée (228 m) que Prevc a réalisé en deuxième manche. Le Japon a ainsi remporté un premier titre de champion du monde, devant l'Autriche et la Norvège.

Trunz se démarque

Le quatuor suisse composé de Simon Ammann, Sandro Hauswirth, Felix Trunz et Gregor Deschwanden a obtenu exactement le même nombre de points que les Slovènes. Dans la course à la sélection olympique qui sera annoncée lundi, Trunz a marqué les esprits en réalisant deux sauts bien plus longs qu'Amman, dépassant même les 200 m pour la première fois, grâce à un saut mesuré à 204,5 m.