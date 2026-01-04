  1. Clients Privés
Tournée des 4 tremplins Le Japonais Ren Nikaido s’impose et bouscule la hiérarchie

ATS

4.1.2026 - 15:40

Domen Prevc a trouvé son maître. Le Slovène a été battu par le Japonais Ren Nikaido à Innsbruck lors de la 3e étape de la Tournée des 4 tremplins. Sandro Hauswirth a pris une bonne 18e place.

Ren Nikaido met fin au règne de Domen Prevc.
Ren Nikaido met fin au règne de Domen Prevc.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.01.2026, 15:40

Hauswirth, avec des sauts de 123 et 122 m, a donc été le sauteur suisse le plus en vue sur le tremplin autrichien. Cela lui a permis de terminer dans le top 20, ce qui constitue une bonne performance.

Gregor Deschwanden a pour sa part fini 24e après s'être posé deux fois à 120 m. Tous deux avaient gagné leur duel en première manche. Quant à Felix Trunz (119/117,5 m), il s'était qualifié de justesse en tant que cinquième lucky loser et a pris la 29e place.

Killian Peier a été le seul des quatre Suisses en lice à ne pas se qualifier pour la finale. Sur le Bergisel, là où il avait décroché le bronze mondial au grand tremplin en 2019, le Vaudois a dû se contenter d'un saut à 118e et du 39e rang.

Nikaido, avec des sauts de 131 et 128 m, a brisé le rêve de Prevc de réussir le grand chelem sur la Tournée. Le Slovène, qui s'était imposé à Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen, a été devancé de 0,5 point après avoir atterri à 129,5 et 128 m. Le podium a été complété par l'Autrichien Stephan Embacher (130/127,5 m).

