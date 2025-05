Mathys Rondel s'est bien accroché dans la montée finale lors de l'étape-reine du Tour de Romandie. Septième à Thyon 2000, le Français de l'équipe Tudor figure dans le top 10 du général.

Leader de l'équipe Tudor, Mathys Rondel a parfaitement tenu le choc samedi. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La formation suisse évolue certes sans ses figures de proue que sont Marc Hirschi et Julian Alalphilippe, ni le Jurassien Yannis Voisard, mais son maillot a quand même été aperçu en tête de course samedi en Valais. Elle doit cela au jeune Français Mathys Rondel, qui découvre à 21 ans la boucle romande avec l'étiquette de leader.

«Je ne pense pas qu'on espérait d'aussi bons résultats pour être honnête. Faire deux tops 10 de suite, sur deux efforts différents, une montée +punchy+ (réd: aux côtes de Cossonay, où il a terminé 10e vendredi) et une longue ascension aujourd'hui (réd: samedi), ce n'est pas dégueu», a lâché le natif du Mans après avoir franchi la ligne d'arrivée à 1'13'' de son compatriote Lenny Martinez.

Devant Remco Evenepoel

Le coureur de Tudor a longtemps suivi le rythme soutenu imposé par les deux UAE, le Portugais Joao Almeida et l'Australien Jay Vine. «C'était une première pour moi à cette intensité, sur une telle longueur (réd: 20,2 km à 7,7% de moyenne). C'est une petite fierté d'être parmi les meilleurs du peloton et même de terminer devant certains», a poursuivi Rondel, qui a franchi la ligne avant Remco Evenepoel et certains grimpeurs de renom (Sergio Higuita, Juan Pedro Lopez, Emanuel Buchmann ou encore Lennert Van Eetvelt).

Sa performance est d'autant plus remarquable que son équipe a essuyé un abandon par jour depuis le prologue de mardi. Seuls deux de ses six coéquipiers étaient ainsi sur la ligne de départ samedi à Sion, le Suisse Roland Thalmann et le Danois Sebastian Kolze Changizi.

«Au moins, ça fait de la place dans le bus!», a plaisanté le Français. «Roland a fait le job jusqu'à la dernière ascension et après c'était à moi de faire l'effort. Je ne peux pas leur demander de m'accompagner jusqu'à cinq bornes de l'arrivée. A un moment donné, c'est à moi de me débrouiller.»

Désormais 7e du classement général à 1'37'' de Martinez, Mathys Rondel tentera de conserver sa place dans le top 10 dimanche lors du contre-la-montre final à Genève.