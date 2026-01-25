Un jeune pilote suédois de 24 ans, Oliver Solberg, a remporté le mythique Rallye Monte-Carlo avec sa Toyota d'usine. Il a relégué ses deux aînés et coéquipiers, le Britannique Elfyn Evans et le Français nonuple champion du monde Sébastien Ogier, aux deuxième et troisième places.

Oliver Solberg s’est imposé. EPA

Keystone-SDA ATS

Le Suédois, dont c'est la première saison et le premier rallye dans la catégorie reine rallye1 du Championnat du monde WRC avec Toyota, a maîtrisé de bout en bout cette course de quatre jours et 17 épreuves chronométrées. Le fils de Petter Solberg, champion du monde des rallyes en 2003, a gagné son premier «Monte-Carl'.

Il a pris d'entrée la tête du classement général provisoire pour ne plus la quitter, qu'il s'agisse des spéciales sur les routes détrempées, verglacées, enneigées ou dans le brouillard des Alpes du sud ou à l'issue d'une «super spéciale» sur une partie du circuit urbain de Formule 1 à Monaco. C'est donc un triplé Toyota avec Solberg qui boucle son Monte-Carlo 2026 en près de 4 heures 25 minutes, laissant Evans à près de 52 secondes et Ogier à un peu plus de deux minutes.