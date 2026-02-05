L'athlète kényan Benard Kibet Koech a été suspendu quatre ans pour dopage, jusqu'en juin 2029, a annoncé jeudi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Il avait terminé 5e des JO de Paris sur 10'000 m.

Usage d'une substance ou d'une méthode prohibée

«L'AIU a suspendu Benard Kibet Koech (Kenya) pour quatre ans à compter du 10 juin 2025 pour usage d'une substance ou d'une méthode prohibée», écrit l'AIU dans un communiqué, précisant que l'affaire résulte d'anomalies constatées sur le passeport biologique du fondeur kényan. Le passeport biologique permet un suivi au fil du temps de variables biologiques sélectionnées.

Cinquième du 10'000 m des JO de Paris, remporté par l'Ougandais Joshua Cheptegei, Koech, 26 ans, avait également terminé 5e des Mondiaux de Budapest sur la distance en 2023 et détient la meilleure performance de tous les temps sur le 10 miles (44'04), une distance non olympique.

Résultats annulés

Suspendu provisoirement en juin dernier, il avait démenti toute infraction aux règles antidopage et demandé un examen devant un tribunal disciplinaire, qui a confirmé que «l'analyse longitudinale des données hématologiques démontre qu'il est plus probable que ces anomalies soient attribuables à une manipulation sanguine qu'aux facteurs physiologiques et environnementaux avancés par l'athlète».

Tous les résultats obtenus par le Kényan entre le 26 juin 2024 (y compris sa 5e place à Paris 2024) et le 10 juin 2025 (date de sa suspension provisoire) sont par ailleurs annulés.