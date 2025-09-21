  1. Clients Privés
Marathon de Berlin Presque recordman, Sabastian Sawe file sur le bitume

ATS

21.9.2025 - 11:48

Le Kényan Sabastian Sawe a remporté dimanche matin le marathon de Berlin en 2h02'16. C'est sa troisième victoire en autant de courses disputées sur 42,195 km, après Valence en décembre 2024 et Londres en avril 2025.

Sabastian Sawe franchit la ligne d'arrivée du marathon de Berlin.
Sabastian Sawe franchit la ligne d'arrivée du marathon de Berlin.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.09.2025, 11:48

21.09.2025, 12:49

Sabastian Sawe a couru pendant 25 kilomètres sur les bases du record du monde de son compatriote Kelvin Kiptum (2h00'35), mais seul sans meneur d'allure dès le 24e kilomètre, il a craqué sur la fin de parcours, pour échouer à 1'40 du temps de Kiptum, décédé en février 2024 dans un accident de la route.

Marathon de Londres. Assefa dans l'histoire, Sawe devant les meilleurs

Marathon de LondresAssefa dans l'histoire, Sawe devant les meilleurs

Le record de l'épreuve dans les rues de la capitale allemande reste la propriété d'Eliud Kipchoge, double champion olympique 2016 et 2021, qui avait remporté le marathon de Berlin en 2h01'09 en septembre 2022.

Marathon de Chicago. Epoustouflant : Ruth Chepngetich pulvérise le record du monde

Marathon de ChicagoEpoustouflant : Ruth Chepngetich pulvérise le record du monde

Sawe, qui avait couru à Valence il y a dix mois et demi en 2h02'05 pour ses débuts sur la discipline, confirme à Berlin son statut de meilleur marathonien du moment, en améliorant la meilleure performance mondiale de l'année. A Berlin, il a réalisé le 9e meilleur chrono de l'histoire sur le marathon.

