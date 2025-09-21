Le Kényan Sabastian Sawe a remporté dimanche matin le marathon de Berlin en 2h02'16. C'est sa troisième victoire en autant de courses disputées sur 42,195 km, après Valence en décembre 2024 et Londres en avril 2025.

Sabastian Sawe franchit la ligne d'arrivée du marathon de Berlin. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sabastian Sawe a couru pendant 25 kilomètres sur les bases du record du monde de son compatriote Kelvin Kiptum (2h00'35), mais seul sans meneur d'allure dès le 24e kilomètre, il a craqué sur la fin de parcours, pour échouer à 1'40 du temps de Kiptum, décédé en février 2024 dans un accident de la route.

Le record de l'épreuve dans les rues de la capitale allemande reste la propriété d'Eliud Kipchoge, double champion olympique 2016 et 2021, qui avait remporté le marathon de Berlin en 2h01'09 en septembre 2022.

Sawe, qui avait couru à Valence il y a dix mois et demi en 2h02'05 pour ses débuts sur la discipline, confirme à Berlin son statut de meilleur marathonien du moment, en améliorant la meilleure performance mondiale de l'année. A Berlin, il a réalisé le 9e meilleur chrono de l'histoire sur le marathon.