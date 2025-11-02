Légende de la course à pied, le Kényan Eliud Kipchoge va disputer sept marathons sur sept continents lors des deux prochaines années. Ses agents l'ont annoncé dimanche après son arrivée au marathon de New York.

Eliud Kipchoge va courir sept marathons sur sept continents. EPA

Keystone-SDA ATS

Le plus grand marathonien de l'histoire, double champion olympique et ex-détenteur du record du monde, va lancer le «Eliud Kipchoge World Tour» afin de récolter des fonds pour sa fondation soutenant des projets dans «l'éducation et l'environnement», tout en continuant de courir en tant qu'athlète professionnel, expliquent ses agents dans un communiqué.

L'annonce ne précise pas son calendrier de courses.

A trois jours de fêter ses 41 ans, Kipchoge a pris dimanche la 17e place du marathon de New York en 2 h 14 min 36 sec, finissant tout sourire et acclamé par le public dans Central Park.

Il avait annoncé avant la course au média du mouvement olympique vouloir se tourner vers de nouveaux défis, comme «courir en Antarctique» ou participer à un «50 km en Arabie saoudite».