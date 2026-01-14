  1. Clients Privés
Snowboard et ski freestyle Le Laax Open, dernière étape avant les Jeux olympiques

ATS

14.1.2026 - 15:05

Trois semaines avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, la crème des sports freestyle se retrouve pour le Laax Open. Iouri Podladtchikov est forfait, sa participation aux JO est incertaine.

Mathilde Gremaud, ici l’an dernier Laax, sera l’une des prétendantes au podium.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.01.2026, 15:05

Même pendant l'hiver olympique, le Laax Open reste un rendez-vous incontournable du freestyle en Coupe du monde. Les qualifications et les demi-finales sont au programme jeudi et vendredi, tandis que les finales auront lieu samedi (à partir de 13h30 pour le ski slopestyle et dès 19h00 pour le snowboard halfpipe) et dimanche (snowboard slopestyle).

Parmi les participants suisses, la Fribourgeoise Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin, Giulia Tanno et Andri Ragettli, notamment, font partie des prétendants à une place dans le haut du classement en ski slopestyle. Pour d'autres athlètes, c'est la dernière occasion de remplir les critères de sélection avant le rendez-vous olympique.

Ski freestyle. Gremaud absente, la Grisonne Giulia Tanno frôle la boîte

Chez les snowboardeurs, le Thurgovien de 19 ans Jonas Hasler s'est encore rapproché des meilleurs mondiaux cette saison. Jan Scherrer, troisième aux Jeux olympiques de 2022 en halfpipe, retrouve peu à peu son meilleur niveau après une longue pause pour blessure. Isabelle Lötscher est montée pour la première fois sur le podium de la Coupe du monde en halfpipe à Calgary en début d'année, tandis qu'Ariane Burri s'est illustrée à Pékin en décrochant la 4e place en Big Air.

Podladtchikov encore absent

À Laax, la concurrence internationale est toutefois rude. Parmi les participants figurent notamment des grands noms du snowboard tels que Scotty James, Ayumu Hirano, Su Yiming et Zoi Sadowski Synnott.

La dernière victoire suisse à l'Open de Laax remonte à deux ans, avec Gremaud. L'année précédente, Ragettli, originaire de Flims, avait triomphé devant son public. En 2018, Iouri Podladtchikov s'était imposé dans le superpipe de snowboard.

Halfpipe. Podladtchikov rechute, ses rêves olympiques vacillent

Le champion olympique de 2014, âgé de 37 ans, qui a fait son retour l'hiver dernier, ne pourra pas participer cette année. Il souffre toujours des séquelles d'une chute à l'entraînement en novembre, raison pour laquelle il n'a encore disputé aucune compétition cette saison. Sa quatrième participation aux Jeux olympiques après 2006, 2010 et 2014 est remise en question.

