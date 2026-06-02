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NBA Le Magic d'Orlando tient son nouvel entraîneur

ATS

2.6.2026 - 08:26

Le Magic d'Orlando a engagé Sean Sweeney comme nouvel entraîneur en chef, a-t-il annoncé lundi. Sweeney, 41 ans, est actuellement premier adjoint chez les Spurs. Sean Sweeney rejoindra la franchise floridienne après la finale NBA, où San Antonio sera opposé aux Knicks de New York à partir de mercredi.

Keystone-SDA

02.06.2026, 08:26

D'abord coach assistant chez les Brooklyn Nets, à Milwaukee, Detroit puis à Dallas, il avait rejoint le staff des Spurs en 2025, en tant que no 2 derrière Mitch Johnson.

NBA. San Antonio s’impose dans l’acte VII et défiera New York

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«Sean apporte une grande éthique de travail et un haut degré d'intensité, qui donnent le ton de tout ce qu'il fait», s'est félicité le président des opérations de basketball du Magic, Jeff Weltman.

Orlando s'est séparé de son entraîneur Jamahl Mosley en mai après une élimination au premier tour des play-off contre Detroit. Les Floridiens menaient pourtant la série 3-1.

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