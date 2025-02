Le mari de l’athlète kényane Agnes Tirop, accusé de son meurtre en 2021, a disparu alors qu'il était en liberté conditionnelle, a déclaré vendredi son avocat à l'AFP.

L’athlète kényane Agnes Tirop avait perdu la vie en 2021. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

En octobre 2021, à 25 ans, l'athlète de niveau international, double médaillée de bronze mondiale du 10’000 m (2017, 2019) et 4e des JO de Tokyo sur 5’000 m, avait été retrouvée poignardée à mort à son domicile d'Iten, célèbre lieu d'entraînement pour la course de fond dans la vallée du Rift. Le drame s'est produit peu après qu'elle avait battu le record du monde du 10 km féminin en Allemagne.

Son mari Emmanuel Ibrahim Rotich, 45 ans, poursuivi pour meurtre, a nié les accusations. Le suspect devait comparaître jeudi devant un tribunal d'Eldoret, dans l'ouest du Kenya, mais son avocat Ngigi Mbugua a déclaré au juge président qu'il était introuvable et injoignable par téléphone.

Le Kenya a été le théâtre d'un certain nombre de décès et de meurtres d'athlètes de premier plan ces dernières années. La marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei a été aspergée d'essence et immolée par le feu par son compagnon en septembre l'année dernière, quelques semaines après avoir couru le marathon des JO de Paris.

Le meurtre de Rebecca Cheptegei, troisième athlète féminine à être tuée au Kenya depuis 2021, était devenue un cas emblématique des violences faites aux femmes.

Sa famille inquiète «pour sa sécurité»

Selon l'avocat de M. Rotich, sa famille s'inquiète de sa disparition. «La sœur de Rotich, Winrose (...) a déclaré qu'ils n'avaient pas pu le retrouver et qu'ils s'inquiétaient pour sa sécurité», a déclaré M. Mbugua à l'AFP.

M. Rotich a été libéré sous caution en novembre 2023 après avoir été détenu pendant deux ans. Selon les conditions de sa libération sous caution, il lui était interdit de quitter son comté d'origine d'Uasin Gishu, dont Eldoret est la principale ville.