Après sept éditions, le meeting Citius de Berne ne sera pas reconduit. C'est ce qu'a annoncé dimanche le comité d'organisation.

Ditaji Kambundji avait, par exemple, battu le record de Suisse du 100 m haies à ce meeting. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les coûts élevés, tant en termes de temps que d'argent, ont eu raison du jeune comité d'organisation bénévole. Ces circonstances avaient déjà empêché la tenue de l'événement l'année dernière. Après avoir tenté un nouveau départ cet été, les organisateurs tirent désormais un trait sur cette aventure.

Depuis 2018, le meeting international organisé au stade d'athlétisme du Wankdorf faisait partie intégrante du calendrier suisse d'athlétisme.