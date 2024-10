Le message poignant de sa famille : «Tu as franchi la ligne d'arrivée au paradis»

Il y a deux semaines, la jeune cycliste suisse Muriel Furrer perdait tragiquement la vie après un accident lors de la course juniors des Mondiaux de Zurich. Sa famille s'est exprimée pour la première fois ce vendredi.

Muriel Furrer est décédée le 27 septembre après une chute lors de la course juniors des Mondiaux de Zurich. KEYSTONE

lih/trad Linus Hämmerli

Deux semaines après le tragique décès de Muriel Furrer (18 ans) lors des Mondiaux de cyclisme à Zurich, sa famille s'est exprimée pour la première fois dans un avis de décès publié ce vendredi. «Nos cœurs sont brisés, notre chagrin est indescriptible», peut-on lire dans ce message poignant.

La jeune cycliste suisse avait été victime d'une chute fatale le 26 septembre dernier lors de la course juniors. Bien que rapidement prise en charge, elle avait succombé à ses blessures le lendemain. «À l'occasion des Championnats du monde chez toi à Zurich, dans le cadre de ton sport bien-aimé, tu as franchi la ligne d'arrivée au paradis. Nous sommes infiniment reconnaissants pour l'amour et la joie incroyables que tu nous as apportés, et nous te confions maintenant à notre Dieu Tout-Puissant», poursuit la famille dans l'hommage.

Cette dernière précise également que l'inhumation a eu lieu dans l'intimité familiale. La cérémonie funéraire aura lieu le 8 novembre à Uster.

Der tragische Tod von Muriel an unserer Heim-Rad-WM, auf die sie sich so sehr freute, hat uns zutiefst erschüttert und lässt uns fassungslos zurück.



Das LOK Zürich 2024 trauert mit der Familie Furrer, den Angehörigen und Freunden von Muriel und der Radsportgemeinschaft. pic.twitter.com/cYtFekHPaL — Zurich 2024 (@zurich2024) October 11, 2024