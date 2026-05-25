Les épéistes suisses ont remporté trois des cinq dernières étapes de Coupe du monde par équipe. Après Vancouver et Fujairah, ils se sont également imposés pour la première fois à Berne. Un véritable miracle !

Ian Hauri et la Suisse ont remporté trois des cinq dernières étapes de Coupe du monde par équipe. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Rolf R. Bichsel ATS

Car les victoires suisses ne s'expliquent pas si facilement. Les Romands Alexis Bayard, Lucas Malcotti, Ian Hauri et Sven Vineis occupent respectivement les 19e, 22e, 53e et 60e places au classement mondial individuel. Mais lorsque le quatuor se présente ensemble, tout semble lui réussir.

Après les épreuves de Coupe du monde, place aux championnats: d'abord les Européens, qui auront lieu en France en juin, puis les Mondiaux à Hong Kong en juillet. «Ce serait une grande déception personnelle si nous ne décrochions pas de médailles lors de ces championnats», a déclaré le coach national Daniel Jerant après la victoire dimanche à Berne. Le Français n'a entamé sa collaboration avec les épéistes que depuis six mois, et a pu les voir évoluer pour la première fois à domicile.

Quatre athlètes dans le top 60

Lucas Malcotti, le second Valaisan de l'équipe nationale derrière Bayard, s'est réjoui de la performance du groupe: «Pas mal, non? En vrai, c'est incroyable. Nous devons garder cette dynamique pour les Championnats d'Europe et les Mondiaux.»

Mais comment expliquer que la Suisse, avec un seul athlète dans le top 20, enchaîne les victoires en Coupe du monde? La Hongrie (avec trois escrimeurs parmi les 13 premiers), l'Italie (trois parmi les 17 premiers) et le Japon, champion du monde (trois parmi les 16 premiers), semblent largement supérieurs aux Suisses.

Max Heinzer, l'ex-no 1 mondial et désormais président de la fédération, a donné des pistes d'explications à l'agence Keystone-ATS: «Le nouveau coach national (Daniel Jerant) a réussi à unifier l'équipe. Nos escrimeurs suisses parviennent mieux à mettre en valeur leurs qualités en équipe.»

Six séances de tirs au but

«Dans la compétition individuelle, avec près de 400 participants sur deux jours et trois combats de plus longue durée, l'aspect athlétique est beaucoup plus important, a-t-il poursuivi. Les Suisses sont physiquement et athlétiquement bons, mais techniquement et tactiquement, ils sont de classe mondiale. Cela leur profite dans la compétition par équipe avec des combats plus courts et des pauses plus fréquentes.»

Heinzer n'a pas voulu gâcher l'euphorie, «mais nous devons admettre que beaucoup de choses ont joué en notre faveur lors des trois victoires en Coupe du monde». Heinzer a osé la comparaison avec une équipe de football qui remporte à six reprises les tirs au but: «À Berne, le quart de finale contre le Kazakhstan et la demi-finale contre la France se sont joués sur une seule touche. Il faudra à nouveau provoquer ce brin de chance lors des prochaines échéances.»

«Nous voulons également être au top en individuel»

Alexis Bayard a vécu un week-end avec des émotions en montagnes russes. Samedi en individuel, il a livré un combat parfait face au champion olympique par équipe Gergely Siklosi (15-4), avant de s'incliner au tour suivant contre un autre Hongrois, Tibor Andrasfi, 10-11 en prolongation. «Quand on perd de cette manière, il y a toujours de la tristesse et de la déception», a déclaré Bayard. Le lendemain, le Sédunois de 29 ans s'est montré heureux pour Lucas Malcotti, qui a remporté la prolongation face à la France en demi-finale après 19 secondes.

Le miracle ne se limite pas pour autant au niveau collectif, Bayard et le Genevois Hauri étant déjà montés sur le podium en individuel cette saison. Malcotti avait remporté il y a trois ans la Coupe du monde à domicile à Berne face à Bayard en finale. «Nous souhaitons également être au top en individuel», ont souligné les épéistes à l'unisson.

Prochain Grand Prix dans cinq mois

Par ailleurs, il a été annoncé lors du Grand Prix de Berne que la Fédération internationale publiera le programme des compétitions jusqu'aux Jeux d'été de 2028 à Los Angeles d'ici la fin du mois. Le rendez-vous bernois n'aura plus lieu en mai, mais en novembre, ce qui signifie qu'il y aura une nouvelle édition cette année. La fédération d'escrime devra ainsi doubler son budget d'environ 200'000 francs en 2026.