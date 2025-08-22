  1. Clients Privés
«Nous prions pour lui» Le monde de la boxe frappé par un nouveau drame

Nicolas Larchevêque

22.8.2025

Un boxeur amateur japonais se trouve dans le coma, après avoir subi une intervention chirurgicale au cerveau à la suite d'un combat, a annoncé vendredi la Fédération japonaise de boxe (FJB), un sport déjà secoué par deux décès récents.

La série noire se poursuit pour la boxe japonaise (photo d’illustration).
La série noire se poursuit pour la boxe japonaise (photo d’illustration).
IMAGO/AFLOSPORT

Agence France-Presse

22.08.2025, 10:29

La FJB a indiqué que ce boxeur de 39 ans, dont l'identité n'a pas été divulguée, avait perdu connaissance après trois rounds d'un combat le 8 août à Tokyo. Transporté en urgence à l'hôpital, il est toujours en soins intensifs après son intervention chirurgicale.

L'instance qui supervise la boxe amateur au Japon n'a pas donné davantage d'éléments sur son état de santé mais ajouté que ce boxeur n'avait pas combattu depuis plus de dix ans et avait récemment repris l'entraînement. «Nous prions pour qu'il se rétablisse le plus rapidement possible», a déclaré le président de la FJB, Tatsuya Nakama.

Deux décès début août

Le monde de la boxe japonaise est encore sous le choc après la mort de Shigetoshi Kotari, un super-plume, et de Hiromasa Urakawa, poids léger, tous deux âgés de 28 ans, décédés quelques jours après des blessures subies lors de combats distincts à Tokyo le 2 août.

Choc au Japon. Les combats virent au drame : deux boxeurs décèdent !

Choc au JaponLes combats virent au drame : deux boxeurs décèdent !

Les responsables de la boxe japonaise ont depuis tenu une série de réunions et se sont engagés à introduire de nouvelles règles de sécurité. Les nouvelles mesures à mettre en œuvre comprennent notamment des tests d'urine pour mesurer la déshydratation et des règles plus strictes concernant la perte de poids rapide des boxeurs.

Mi-août, le boxeur japonais Yudai Shigeoka a annoncé mettre un terme à sa carrière afin de soutenir son frère plongé dans le coma depuis un combat en mai. Yudai Shigeoka, l’ancien champion WBC des poids pailles, a vu son frère Ginjiro, 25 ans, s’effondrer après un combat contre le boxeur philippin Pedro Taduran à Osaka, avant d’être opéré en urgence. Il est toujours dans le coma mais sa vie n’est plus en danger, selon la Fédération japonaise de boxe. Il a récemment été transféré dans un autre hôpital.

Il s’arrête pour son frère. «Tout donner pour que la flamme de son cœur ne s’éteigne pas»

Il s’arrête pour son frère«Tout donner pour que la flamme de son cœur ne s’éteigne pas»

