Le monde du basketball est en deuil. Légende brésilienne, Oscar Schmidt est décédé à 68 ans, ont annoncé vendredi la Confédération brésilienne (CBB) et sa famille.

Le basketball pleure la légende Oscar Schmidt. IMAGO

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Meilleur marqueur de l'histoire des Jeux olympiques avec 1093 points, Oscar Schmidt avait notamment brillé lors des JO 1988 à Séoul, réussissant en moyenne 42,3 points par match. L'arrière de 2m05 avait également terminé meilleur marqueur des JO 1992 à Barcelone, marqués par le sacre de la Dream Team américaine.

Drafté en 1984 par les New Jersey Nets, Oscar Schmidt n'a jamais cédé aux sirènes de la NBA. Médaillé de bronze du Mondial 1978 – et 5e des JO 1988 – avec la sélection brésilienne, il a notamment évolué dans les championnats italien et espagnol, et a mis fin à sa carrière à l'âge de 45 ans.

Surnommé «mao santa» (la main sainte), Oscar Schmidt a marqué pas moins de 49'737 points tout au long de sa longue et prolifique carrière en club et en sélection nationale. Ce record mondial a longtemps tenu, jusqu'à ce que la superstar américaine LeBron James ne le surpasse en 2024.

«Le meilleur joueur de l'histoire du basket brésilien fait ses adieux en tant qu'icône absolue du sport, laissant derrière lui un héritage qui a redéfini les limites du possible sur le terrain», l'a salué la CBB dans un communiqué, rappelant que Schmidt a disputé cinq Jeux olympiques, de Moscou 1980 à Atlanta 1996.