La densité de stars est exceptionnelle lors du Swiss Open qui se déroule du 18 au 23 mars à Bâle. Voici une sélection de joueurs et de joueuses à surveiller de près.

Shi Yu Qi vise à Bâle son deuxième titre après celui de 2019. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Shi Yu Qi, le maître

Le Chinois arrive fort de son deuxième titre au «All England» à Birmingham, le Wimbledon du badminton. Il a ainsi conforté sa place de numéro 1 mondial et vise à Bâle son deuxième titre après celui de 2019. Sa tâche ne lui sera pas facile: 14 des 20 meilleurs joueurs sont inscrits en simple, dont le Danois Anders Antonsen, numéro 3 mondial, et le Thaïlandais Kunlavut Vitidsarn, finaliste des Jeux olympiques et champion du monde (BWF 5). Son premier adversaire sera dejà de taille: Chia Hao Lee, son adversaire en finale à Birmingham.

Pusarla Venkata Sindhu: l'inspiratrice

Si elle n'est pour l'instant que 16e au classement mondial, Pusarla Venkata Sindhu n'en est pas moins la femme du tableau qui a le plus de rayonnement international. Championne du monde à Bâle en 2019 et double médaillée olympique, elle a inspiré des générations entières de femmes et de jeunes filles en Inde. Sur les médias sociaux, elle cumule près de 10 millions de followers et ne peut pas faire un pas sans être surveillée dans son pays. En décembre, elle a célébré un mariage de conte de fées qui a duré trois jours.

Ben Lane/Sean Vendy: un toast à la victoire

Les deux Anglais sont l'une des rares paires européennes à pouvoir rivaliser avec les meilleurs duos venus d'Asie. Actuellement numéro 11 mondial, le duo a un titre à défendre à la Halle Saint-Jacques. L'année dernière, Lane/Vendy ont fêté leur victoire dans les règles de l'art en buvant une gorgée de bière qui leur a été offerte pendant l'interview des vainqueurs par la télévision du tournoi.

Soon Guat Hoh/Shevon Jemie Lai: l'amour fait la force

Le duo malaisien, tenant du titre en double mixte, est presque abonné à la finale à Bâle. Avant leur triomphe de l'année dernière, Hoh/Lai avaient atteint la finale deux fois de suite. Pas de souci logistique pour les séances tactique puisqu'ils sont mariés ensemble depuis mai 2024.

Lucie Amiguet/Caroline Racloz: les joueuses en devenir

Les jeunes Vaudoises ne jouent ensemble que depuis neuf mois à peine, mais elles se sont déjà hissées dans le top 85 mondial. Lucie Amiguet (20 ans) et Caroline Racloz (23 ans) ont déjà remporté deux tournois internationaux et figurent désormais directement dans le tableau principal – comme en avril aux Européens. En outre, elles ont remporté pour la première fois le titre national en février.

Tobias Künzi: l'exploit en ligne de mire

Pour l'Argovien, qui mène une délégation suisse forte de dix joueuses et joueurs à Bâle, il s'agit du premier très grand tournoi depuis les Jeux olympiques de Paris où il a terminé deuxième de sa poule de trois. Ces deux dernières années, Künzi a été tout près de remporter un set à Bâle contre des joueurs de classe mondiale absolue et il peut aussi espérer un exploit au 1er tour contre l'Indien Priyashu Rajawat, numéro 35 mondial.