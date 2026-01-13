  1. Clients Privés
«Sa froideur me glace le sang» Le patinage artistique français ébranlé par un livre choc

Nicolas Larchevêque

13.1.2026

Le patineur Guillaume Cizeron, mis en cause pour son comportement par son ancienne partenaire Gabriella Papadakis dans un livre à paraître jeudi, a dénoncé dans un communiqué une «campagne de dénigrement» à son encontre et «des propos diffamatoires».

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron étaient devenus champions olympiques en 2022.
Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron étaient devenus champions olympiques en 2022.
KEYSTONE

Agence France-Presse

13.01.2026, 15:15

«Face à la campagne de dénigrement dont je suis la cible, je tiens à exprimer mon incompréhension et mon désaccord avec les qualificatifs qui me sont attribués», a-t-il déclaré.

«Dans ce contexte, j'ai fait le choix de confier ce dossier à mes avocats et de mettre en demeure toutes les parties impliquées de cesser immédiatement la diffusion de propos diffamatoires à mon encontre et je me réserve le droit d'engager toutes les actions légales nécessaires pour protéger mon intégrité», ajoute-t-il.

«L'idée de me retrouver seule avec lui me terrorise»

Quatre ans après leur inoubliable titre olympique aux JO de Pékin, Gabriella Papadakis, qui s'est éloignée de la compétition, s'apprête à publier un livre qui raconte sa vie et sa carrière, ainsi que les hauts et les bas de sa relation avec Cizeron, son partenaire de toujours.

Dans de premiers extraits publiés dans la presse jeudi dernier, la patineuse de 30 ans y décrit une relation sous «emprise» et affirme qu'elle était «à bout». «L'idée de me retrouver seule avec lui me terrorise», écrit-elle notamment. «Son attitude me désarçonne. Parfois, il m'ignore; parfois, il joue les meilleurs amis, comme si de rien n'était (...) Sa froideur me glace le sang.»

Patinage artistique. Les Français Papadakis et Cizeron en or

Patinage artistiqueLes Français Papadakis et Cizeron en or

Face à ces accusations, Cizeron, qui vise à 31 ans une deuxième médaille d'or aux JO de Milan Cortina (6-22 février) avec une nouvelle partenaire, la Franco-Canadienne Laurence Fournier Beaudry, affirme vouloir «défendre (sa) réputation avec dignité et respect».

«Depuis plus de 20 ans, je manifeste un profond respect envers Gabriella Papadakis, que j'ai toujours considérée comme une véritable partenaire», écrit-t-il, tout en reconnaissant «un effritement» de leur lien «au fil des ans».

La date de parution du livre, à moins de trois semaines des JO de Milan, soulève aussi «des questions sur les intentions sous-jacentes à cette campagne», poursuit-il. «Je tiens également à dénoncer le contenu de l'ouvrage ‘Pour ne pas disparaître’ (éd. Robert Laffont), qui contient des informations fausses, m'attribuant entre autres des propos que je n'ai jamais tenus et que je juge graves.»

Patinage artistique. Papadakis et Cizeron font un break d'un an

Patinage artistiquePapadakis et Cizeron font un break d'un an

