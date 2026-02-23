  1. Clients Privés
Ultra-trail Le patron de la discipline de retour à l’UTMB et à Sierre-Zinal

Arthur Rappaz

23.2.2026

L'Espagnol Kilian Jornet souhaite faire son grand retour fin août sur l'Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), course reine des longues distances, a annoncé Nnormal, la marque de vêtements qu'il a créée.

Agence France-Presse

23.02.2026, 18:28

En détaillant sur son site internet le calendrier des différents athlètes de la marque lundi, Nnormal a attribué trois courses à la superstar mondiale du trail: la réputée Sierre-Zinal en Suisse, la Western States aux Etats-Unis et surtout l'UTMB 2026.

«J’ai eu ma dose». Kilian Jornet revient sur son dernier exploit de folie

«J’ai eu ma dose»Kilian Jornet revient sur son dernier exploit de folie

Programmée du 28 au 30 août, l'UTMB est la plus célèbre des courses en montagne. L'Espagnol en détient le record du nombre de victoires (2008, 2009, 2011 et 2022), à égalité avec le Français François D'Haene.

Il n'a plus participé à la course depuis l'édition 2022, année où il était devenu le premier à terminer les 171 km du tracé en moins de 20 heures (19 heures et 49 minutes).

Tension et «points communs»

Critique vis-à-vis de la direction prise par le groupe UTMB depuis le lancement en 2022 d'un circuit de compétitions en partenariat avec Ironman, Jornet et un autre traileur, l'Américain Zach Miller, avaient appelé début 2024 dans un mail envoyé à d'autres athlètes à boycotter la course cette année-là.

«Une vraie aventure». Kilian Jornet achève son périple américain complètement fou !

«Une vraie aventure»Kilian Jornet achève son périple américain complètement fou !

«Ça reste une épreuve que j'adore et même si on diffère sur certains points, on a quand même beaucoup de points communs (avec l'UTMB)», avait-il tempéré quelques mois plus tard à l'AFP, ajoutant: «C'est une course que j'aimerais refaire dans le futur.»

Précaution dans les choix

Au long d'une carrière hors normes, Jornet, 38 ans, a gagné les courses de trail les plus prestigieuses sur format court (Sierre-Zinal, Zegama) ou long (UTMB, Western States, Hard Rock, Diagonale des fous).

UTMB. «Captain» Evans survit aux intempéries et s'offre le sacre suprême à Chamonix

UTMB«Captain» Evans survit aux intempéries et s'offre le sacre suprême à Chamonix

Mais depuis plusieurs années, il sélectionne avec précaution les dossards qu'il épingle tout en se régalant de défis «off». Entre septembre et octobre, il a ainsi traversé l'Ouest américain pour gravir les 72 sommets de plus de 14.000 pieds (4.267 m) d'altitude, reliés en courant ou à vélo, pour un total de 5.145 km et 123.045 mètres de dénivelé positif en 31 jours.

