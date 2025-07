Alerte sur le peloton : «Ce qu'il se passe, ce n’est pas terrible»

L'extrême maigreur de plusieurs coureuses du Tour fait débat au sein du peloton. Médecins et nutritionnistes s'inquiètent des conséquences à long terme sur la santé d'athlètes qui sont avant tout des femmes.

Les propos inquiétants tenus par Cédrine Kerbaol ont résonné comme une alerte au sein du peloton. IMAGO/frontalvision.com

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Les propos inquiétants tenus mercredi par la Française Cédrine Kerbaol dans les colonnes de L'Humanité et au micro de France Télévision ont résonné comme une alerte mercredi au départ de la sixième étape à Clermont-Ferrand.

«Avant d'être des athlètes, on est aussi des femmes et notre santé compte pour maintenant, mais elle compte pour le futur aussi. Et ce qu'il se passe en ce moment, ce n’est pas terrible», s'est inquiétée la première Française lauréate d'étape (l'an passé) dans le Tour depuis sa renaissance il y a quatre ans.

«Plus on baisse le poids, plus on augmente la rapport poids puissance mais ce n'est pas sans conséquences, les dégâts provoqués par le déficit énergétique sont parfois très lourds», s'alarme le responsable médical d'une équipe.

«Il y a beaucoup de filles qui ont gagné de grandes courses avec un poids très léger et, indirectement, les jeunes filles qui essaient de performer vont les prendre pour exemple», a répété mercredi en zone d'interview Kerbaol, qui a suivi une formation de nutritionniste avant d'être cycliste professionnelle.

Problèmes osseux, cutanés, psychiatriques

Le message de la meilleure jeune (maillot blanc) du Tour 2023, est «formidable», a estimé à l'AFP le médecin de l'équipe Cofidis Mathieu Muller. «Que ce soit une coureuse qui lance l'alerte, cela a bien plus d'impact que si cela venait d'un médecin», a-t-il appuyé.

«Une masse grasse trop faible entraîne ce que l'on appelle la triade de la sportive, c'est-à-dire le déficit d'apport énergétique qui conduit à l'absence de règles et ensuite à de l'ostéoporose», explique-t-il. Un problème que n'ont pas les hommes.

Il ne faudra pas s'étonner si, un jour, une coureuse se fracture les cervicales et se retrouve paraplégique, s'alarme une autre source médicale. «La conséquence, ce sont des problèmes osseux, digestifs, cutanés et psychiatriques, comme de la dépression», note en effet le docteur Muller.

Pour les médecins interrogés jeudi par l'AFP, les coureuses peuvent être affûtées pendant quelques semaines, mais au-delà d'une certaine durée cela devient «très problématique» d'un point de vue médical.

Il faudrait donc, selon eux, que les coureuses se fixent deux ou trois objectifs par saison et le reste de l'année reprendre absolument quelques kilos «si on mise sur le long terme».

«Ce n'est pas normal d'avoir des os décalcifiés à 20 ans»

Entre sa victoire lors de Paris-Roubaix et le départ du Tour, la Française Pauline Ferrand-Prévot a indiqué avoir perdu quatre kilos. «Mais, plus ce n'est absolument pas envisageable», a dit la championne olympique de VTT 2024 à la veille du départ.

Le médecin d'une autre équipe interrogé par l'AFP plaide pour imposer une masse grasse minimum, tout en interpellant l'UCI pour mettre en place un protocole.

Cédrine Kerbaol note que les coureuses des meilleures équipes sont encadrées par des nutritionnistes ou des médecins, ce qui n'est pas le cas de toutes une série de cyclistes qui débutent. Dans «une optique de prévention», la Bretonne vient de créer un compte instagram nommé F.e.e.d_powr (Fueling for Endurance, Energy, and Durability) afin de mettre en garde les jeunes.

«Avec le Tour, on est dans un moment de grande visibilité. De futures cyclistes voient des stars actuelles très maigres en pensant que c'est normal. Mais ce n'est pas normal d'avoir des os décalcifiés à 20 ans», a-t-elle répété mercredi dans le Puy-de-Dôme (centre de la France).