Après deux étapes éreintantes marquées par la domination écrasante de Tadej Pogacar, les coureurs du Tour de France n'en ont pas fini avec les Pyrénées, samedi, lors d'une 14e étape qui les mènera à Superbagnères après un triptyque Tourmalet-Aspin-Peyresourde.

Le peloton du Tour de France (ici le Suisse Mauro Schmid) s’apprête à vivre un samedi difficile. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Cette étape de 182 kilomètres, conçu sur le modèle de celle de 1986 - théâtre du duel Hinault-LeMond -, marque le grand retour à Superbagnères, une ascension finale que le Tour n'avait plus escaladé depuis 1989. A l'époque, le suspense était total entre Laurent Fignon, Greg LeMond et Pedro Delgado. Loin s'en faut, en 2025, après la démonstration de Tadej Pogacar à Hautacam jeudi puis lors du chrono menant à Peyragudes vendredi.

Après ses 20e et 21e victoires d'étape dans la Grande Boucle, le Slovène à plus de quatre minutes d'avance au classement général sur Jonas Vingegaard et file vers son quatrième succès final le 27 juillet à Paris. A la tête d'une formation UAE pas si diminuée malgré l'abandon il y a quelques jours de Joao Almeida, «Pogi» laissera-t-il un autre coureur s'imposer dans cette troisième et ultime étape pyrénéenne?

La réponse interviendra à partir de 12h15, heure du départ réel à Pau, avant l'ascension des trois cols mythiques, le Tourmalet (hors catégorie, par Luz-Saint-Sauveur), celui d'Aspin (2e cat.) et Peyresourde (1re cat.), avant la montée finale, donc, une succession de difficultés qualifiée de «marathon en montagne» par Thierry Gouvenou, le traceur du Tour.

Si échappée il y a, elle ferait bien de débuter l'ascension finale vers Superbagnères, où le vainqueur est attendu autour de 17h30, avec une solide avance sur les cadors -Pogacar en tête.

A noter qu'un facteur extérieur pourrait s'inviter, celui de la météo, puisqu'après deux étapes disputées sous le soleil et la chaleur, de la pluie est annoncée samedi, avec des températures très fraîches dans les cols, notamment le Tourmalet (2.115 m).