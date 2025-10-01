Le pilier australien James Slipper, recordman de sélections avec les Wallabies, a annoncé mercredi qu'il prendrait sa retraite internationale. Il disputera un ultime match en Rugby Championship ce week-end contre la Nouvelle-Zélande.

James Slipper a annoncé mercredi qu'il prendrait sa retraite internationale. IMAGO/AAP

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

L'avant de 36 ans était devenu samedi dernier contre ces mêmes All-Blacks le troisième joueur à totaliser 150 capes, après le Gallois Alun Wyn Jones et le Néo-Zélandais Sam Whitelock. Pilier le plus capé de l'histoire, il est aussi le Wallaby comptant le plus de sélections en Coupe du monde (21).

Si les Wallabies l'emportent samedi face aux All Blacks avec un point de bonus et que les Argentins dominent assez largement l'Afrique du Sud, il pourrait même repartir avec un titre en prime. Il s'agirait du premier trophée de son pays dans la compétition en une décennie.