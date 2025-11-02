  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Patinage artistique Le prodige américain Malinin brille à Saskatoon

ATS

2.11.2025 - 21:17

Le double champion du monde américain de patinage artistique Ilia Malinin a triomphé à l'occasion du Skate Canada International dimanche à Saskatoon.

Le double champion du monde Ilia Malinin triomphe à Saskatoon.
Le double champion du monde Ilia Malinin triomphe à Saskatoon.
AP

Keystone-SDA

02.11.2025, 21:17

Déjà largement en tête à l'issue du programme court disputé samedi, Malinin (20 ans) a survolé le programme libre dimanche, établissant un nouveau record avec 228,97 points (contre ses 227,79 points aux Mondiaux en 2024).

L'Américain, à la prestation époustouflante, a cumulé 333,81 points en deux jours et fait figure d'immense favori des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février).

Très loin derrière, l'Estonien Aleksandr Selevko a pris la deuxième place de cette compétition du circuit des Grand Prix (257,21 pts), devant le Japonais Kao Miura (253,69 pts).

Les plus lus

Ces changements de lois entrent en vigueur en Suisse en novembre
Un séisme de magnitude 6,3 frappe le nord de l’Afghanistan
Anthony Hopkins se confie sur sa fille, avec qui il n’a plus de lien depuis vingt ans
Le monde de la mode pleure une créatrice «légendaire»
Après le Clasico, les Catalans rebondissent face à Elche
Le doyen mondial des champions olympiques s’en est allé