Le double champion du monde américain de patinage artistique Ilia Malinin a triomphé à l'occasion du Skate Canada International dimanche à Saskatoon.

Keystone-SDA ATS

Déjà largement en tête à l'issue du programme court disputé samedi, Malinin (20 ans) a survolé le programme libre dimanche, établissant un nouveau record avec 228,97 points (contre ses 227,79 points aux Mondiaux en 2024).

L'Américain, à la prestation époustouflante, a cumulé 333,81 points en deux jours et fait figure d'immense favori des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février).

Très loin derrière, l'Estonien Aleksandr Selevko a pris la deuxième place de cette compétition du circuit des Grand Prix (257,21 pts), devant le Japonais Kao Miura (253,69 pts).