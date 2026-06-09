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Athletissima Phénomène du sprint, Gout Gout sera de la partie à Lausanne

ATS

9.6.2026 - 09:29

Le meeting d'Athletissima, qui se déroulera le 21 août prochain, mettra aux prises deux stars sur 200m. Pour sa première venue en Suisse, le prodige australien Gout Gout se mesurera au champion olympique Letsile Tebogo.

Pour sa première venue en Suisse, Gout Gout a choisi Athletissima.
Pour sa première venue en Suisse, Gout Gout a choisi Athletissima.
IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA

09.06.2026, 09:29

09.06.2026, 10:17

Pour sa première saison en Diamond League, Gout Gout, âgé de 18 ans, affrontera le Botswanais, qui avait illuminé la Pontaise il y a deux ans en avalant le demi-tour de piste en 19''64. A 23 ans, ce dernier dispose déjà d'un palmarès bien fourni: double champion du monde juniors du 100 m en 2022 et champion du monde du 4x400 m en 2025 en plus de son titre olympique sur 200 m.

Lausanne constituera la seule course de Gout Gout en Europe dans la seconde partie de saison, et surtout sa première sur le sol suisse. Le phénomène du sprint, souvent comparé à Usain Bolt pour sa précocité et ses fins de course dévastatrices, a établi le record du monde juniors mi-avril à Sydney en 19''67.

Le record de Lyles menacé

Le natif de Brisbane n'a rencontré qu'une seule fois Tebogo à ce jour, en demi-finale des Mondiaux 2025 à Tokyo (avantage au Botswanais). Cette bataille entre les deux hommes pourrait mettre en danger le record du meeting de Noah Lyles (19''50).

Fin avril, les organisateurs avaient déjà annoncé la présence du carré d’as de l’athlétisme suisse, avec Audrey Werro – tout juste devenue la troisième femme la plus rapide de l'histoire sur 800m – Simon Ehammer, Ditaji Kambundji et Angelica Moser.

Athletissima. Le carré d'as de l'athlétisme suisse présent à la Pontaise

AthletissimaLe carré d'as de l'athlétisme suisse présent à la Pontaise

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