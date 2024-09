L'inquiétude demeure autour de la jeune Suissesse Muriel Furrer, victime d'une grave chute jeudi aux Mondiaux de Zurich. Les organisateurs ont toutefois annoncé que le programme se poursuivra comme prévu.

Muriel Furrer a été victime d'une grave chute jeudi aux Mondiaux de Zurich. IMAGO/Sirotti

ATS

L'Union Cycliste Internationale (UCI), Swiss Cycling et le comité d'organisation local se sont mis d'accord sur la poursuite de l'événement. Les proches de la jeune femme gravement accidentée ont donné leur aval.

L'état de santé de Muriel Furrer reste critique et l'UCI, Swiss Cycling et le comité d'organisation local se disent extrêmement inquiets. La jeune Zurichoise de 18 ans a fait une lourde chute jeudi lors de la course sur route junior et souffre d'un grave traumatisme crânien.

Les investigations sur les circonstances de l'accident par les autorités compétentes sont toujours en cours.

