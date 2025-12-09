  1. Clients Privés
Basketball Le Projet NBA Europe n’est pas encore pour demain

ATS

9.12.2025 - 21:12

La FIBA a affirmé «qu'octobre 2027» était «un objectif réaliste» pour le lancement du projet de NBA Europe. Elle a aussi rappelé mardi qu'il y avait «encore beaucoup de travail» avant d'en voir les contours.

Andreas Zagklis a défendu le projet NBA Europe.
Andreas Zagklis a défendu le projet NBA Europe.
ats

Keystone-SDA

09.12.2025, 21:12

Dans une conférence de presse organisée en visioconférence, le secrétaire général de la FIBA, Andreas Zagklis a aussi rappelé que le rôle de l'instance était «de permettre à chacun de trouver sa place dans cet écosystème».

L'arrivée de la NBA en Europe, via une possible compétition sous l'égide également de la FIBA à l'horizon 2027, intrigue autant qu'elle divise alors que la puissante ligue nord-américaine avait confirmé son intérêt en mars dernier.

En novembre, Paulius Motiejunas, le patron de l'Euroligue – compétition européenne rassemblant cette saison 20 équipes – a notamment qualifié dans la presse italienne le projet de «mauvaise nouvelle».

De son côté, Andreas Zagklis a à nouveau défendu le projet, estimant que «ce qui est en train d'être créé est beaucoup plus compatible avec le modèle sportif européen et les critères de la FIBA que ce que nous avons connu ces dernières années».

Validant «l'objectif réaliste» d'"octobre 2027» pour son lancement, il a ajouté l'importance d'un «événement qui nous permette de tout regrouper sous un même toit».

«Sous un même toit signifie sous le toit de la FIBA, mais cela ne veut pas dire que la FIBA contrôle tout», a-t-il précisé. La Fédération internationale n'oublie pas non plus «son rôle qui est de réunir tout le monde», alors que Zagklis a mentionné «de bons échanges avec l'ECA», la société organisatrice de l'Euroligue.

Il a aussi évoqué «plusieurs autres réunions» en 2026, notamment avec l'ECA. «Nous avons beaucoup de travail à effectuer pour dessiner cette nouvelle compétition», dans laquelle certaines équipes pourraient se qualifier via la Ligue des champions (BCL) mais aussi via un possible «tournoi de qualification» de fin de saison.

Egalement interrogé sur les aspects commerciaux, notamment les sponsors ou les droits TV, le secrétaire général de la FIBA a repoussé ce sujet «entre le début et le milieu de l'année 2026» estimant que la Fédération se concentrait «sur l'élaboration du projet et comment il pourrait avoir du sens pour l'écosystème tout entier».

