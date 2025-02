Pour l'équipe de Suisse de cyclisme sur piste, la préparation aux JO 2028 de Los Angeles a commencé depuis longtemps. Suisses et Suissesses veulent se qualifier en poursuite par équipes, avec des formations rajeunies qui chercheront à s'illustrer dès mercredi lors des Européens de Zolder.

Keystone-SDA, bi, ats ATS

Une qualification en poursuite par équipe ouvrirait aussi les portes de la Madison et de l'omnium à Los Angeles. Une perspective extrêmement motivante pour les jeunes pistards helvétiques, qui doivent à Zolder les progrès démontrés cet automne aux championnats du monde de Copenhague.

Pour le quatuor féminin, l'objectif est clair: améliorer le record de Suisse. Cette marque de 4'21''751 a été établie il y a deux ans aux championnats d'Europe de Granges, grâce notamment à la «locomotive» Marlen Reusser.

La sélection de Swiss Cycling pour ces championnats d'Europe comprend six athlètes, dont Lukas Rüegg qui s'est remis plus vite que prévu de sa fracture de la clavicule survenue en janvier et qui devrait participer à la course aux points. Le Zurichois mettra néanmoins un terme à sa carrière après ces joutes.

L'UCI a par ailleurs adapté plusieurs distances dans le but d'harmoniser les programmes des femmes et des hommes. Le changement le plus important concerne la poursuite individuelle dames, qui se dispute désormais sur 4 km (au lieu de 3 auparavant). Il y aura donc une nouvelle recordwoman de Suisse après ces joutes.