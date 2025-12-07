Les relayeurs suisses du 4x50 m 4 nages joueront les médailles dimanche soir dans les Européens en petit bassin de Lublin. Le quatuor helvétique a réalisé un nouveau record national pour signer le 4e temps des séries.

Ponti et ses équipiers joueront les médailles sur 4x50 m 4 nages. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Thierry Bollin (dos), Maël Allegrini (brasse), Noè Ponti (papillon) et Tiago Behar (crawl) ont nagé en 1'32''71, remportant ainsi la première des trois séries. Ils ont amélioré de près de deux secondes la marque établie le 16 novembre par le SC Uster (1'34''62 par Ponti, Flavio Bucca, Gian-Luca Gartmann et Antonio Djakovic).

La finale du 4x50 m 4 nages masculin sera la dernière disputée dans ces Européens, à 21h11. Noè Ponti sera également en lice en finale du 200 m papillon (19h57), avec pour ambition de décrocher un troisième titre et une quatrième médaille dans ces joutes.

Les autres Suisses engagés dans les séries matinales ont en revanche échoué. Marius Toscan (9e du 400 m 4 nages, dont il sera réserviste en finale) a manqué le top 8 pour 0''76, alors que Julien Niederberger (22e) et Angelina Patt (14e) ont été plus nettement recalés dans cette même discipline.