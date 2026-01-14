  1. Clients Privés
Biathlon Répétition générale mitigée pour le relais féminin suisse

ATS

14.1.2026 - 16:36

Le relais féminin suisse a pris la neuvième place à Ruhpolding pour ce qui était la répétition générale avant les JO.

Lena Häcki-Gross et le relais suisse ont pris la neuvième place à Ruhpolding (archive).
Lena Häcki-Gross et le relais suisse ont pris la neuvième place à Ruhpolding (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.01.2026, 16:36

Le quatuor helvétique s'est montré à l'aise au tir, mais moins sur les skis. Lea Meier, Amy Baserga, Aita Gasparin et Lena Häcki-Gross n'ont eu besoin que de quatre recharges pour faire tomber les 40 cibles. Les Suissesses ont été les deuxièmes au stand de tir.

Mais elles ont perdu trop de temps sur les parties de fond et accusé au final un retard de 1'47 sur les Norvégiennes. Celles-ci l'ont emporté devant l'Italie, la Suède et la France. Les quatre premières équipes ont fini en l'espace de dix secondes.

