Le relais suisse masculin a terminé à la 7e place lors de la Coupe du monde à Ruhpolding. A quelques semaines des JO, Sebastian Stalder, Niklas Hartweg, Jeremy Finello et Joscha Burkhalter ont obtenu le meilleur résultat de la saison en relais.

Un résultat encourageant pour Sebastian Stalder et le relais suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le quatuor aurait même pu faire mieux. Après huit des douze tours, avant le sixième tir, la Suisse occupait la 2e place intermédiaire. Mais une pénalité infligée à Jeremy Finello pour avoir manqué trop de cibles lors du tir debout a fait reculer les quatre hommes.

La France s'est imposée. Le dernier relayeur, Eric Perrot, a remporté le duel face aux Norvégiens (2e) et aux Allemands (3e).