La première médaille d'or des premiers Mondiaux de cyclisme sur route inclusifs est revenue à la France en handbike. Le relais suisse s'est classé 5e de cette course par équipe.

Micha Wafler en action KEYSTONE

ATS

Le trio helvétique composé de Fabian Recher, Micha Wäfler et Yves Schmid a réalisé une jolie course sur les rives du lac de Zurich et a pu se mêler longtemps à la lutte pour la médaille.

Dernier coureur, Schmid a même attaqué en tête le dernier des neuf tours. Au final et après 16,6 km, il n'a manqué que six secondes au Romand et à ses collègues pour monter sur le podium.

L'argent et le bronze sont revenus respectivement à l'Italie et à l'Espagne, avec sept et dix secondes de retard sur les Français, déjà vainqueurs aux Jeux paralympiques de Paris.

ats