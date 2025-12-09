  1. Clients Privés
Snowboard Jan Scherrer de retour: «Personne n’a subi une telle blessure»

ATS

9.12.2025 - 11:51

Plus d'un an après sa blessure à l'entraînement, Jan Scherrer s'apprête à faire son retour. Le snowboardeur entamera la saison de Coupe du monde de halfpipe en Chine le 12 décembre.

Plus d'un an après sa blessure à l'entraînement, Jan Scherrer s'apprête à faire son retour.
Plus d'un an après sa blessure à l'entraînement, Jan Scherrer s'apprête à faire son retour.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.12.2025, 11:51

Un peu plus de 400 jours se sont écoulés depuis que Jan Scherrer s'est fracturé le cartilage costal à l'entraînement. Mais ce n'est que depuis une trentaine de jours que le médaillé de bronze de Pékin n'a plus mal.

Plus d'une année marquée par la douleur et l'incertitude pour le Saint-Gallois, qui a dû être «rafistolé» avec 18 vis et deux plaques métalliques. Désormais, Scherrer est enfin à l'aube du come-back qu'il attendait tant – un retour qu'il avait pourtant prévu bien plus tôt.

Une blessure méconnue

«Jan Scherrer souhaite pouvoir reprendre l'entraînement d'ici janvier», annonçait un communiqué à la fin octobre 2024. Participer aux Mondiaux à domicile dans l'Engadine était son grand objectif. Mais il n'y est pas parvenu, car sa convalescence a duré plus longtemps que prévu. «Le pire, c'était de ne jamais savoir combien de temps ça prendrait», raconte Scherrer. «Pendant un an, j'ai cru que ça allait s'améliorer le mois suivant.»

Snowboard. Nouveau coup dur pour Jan Scherrer, forfait pour les Mondiaux

SnowboardNouveau coup dur pour Jan Scherrer, forfait pour les Mondiaux

Au printemps 2025, faute de progrès suffisants, il a même évoqué l'hypothèse d'une retraite sportive. «Pas parce que je le voulais, mais parce que je ne connaissais personne qui avait subi une telle blessure.» Il ne savait donc pas si un retour au plus haut niveau était possible.

Mais les dernières nouvelles sont bonnes. Ces derniers mois, le rider de 31 ans a beaucoup progressé et ses entraînements se passent très bien, assure-t-il. «Mais dès qu'on avance, on en veut toujours plus. On n'arrive plus à apprécier ce qu'on a déjà. Sûrement une maladie de sportif», s'amuse le Suisse.

Là où il voulait être

En août, il a retravaillé pour la première fois sur un airbag en Autriche. Mais il a mis du temps à se remettre de son long retrait des parks. «Le premier jour, j'étais content, car je ne sentais pas trop mes côtes. Le deuxième, je me suis bloqué la nuque au point de devoir m'arrêter plusieurs jours», raconte-t-il.

Comme si cela ne suffisait pas, son mental le freinait aussi. Parce qu'il «sentait» encore ses côtes, la peur d'une mauvaise chute restait présente. Avec le temps, son entourage – famille, amis, psychologues du sport – et des entraînements positifs, il a peu à peu dépassé cette barrière psychologique.

Snowboard. Fin de saison pour Jan Scherrer

SnowboardFin de saison pour Jan Scherrer

Aujourd'hui, une fois sur la neige, il peut se concentrer entièrement sur le snowboard. «C'est essentiel si l'on veut être compétitif. Et je suis exactement là où je voulais être au printemps», dit-il. Un véritable atterrissage en douceur.

Quant à savoir ce qu'il espère pour l'hiver, il reste prudent: «C'est difficile d'évaluer où j'en suis.» Comme lui, la plupart des spécialistes de halfpipe de l'équipe de Suisse reviennent eux aussi de blessure.

Le souvenir de Pékin

L'objectif de Scherrer est d'obtenir le plus rapidement possible son billet pour les Jeux olympiques. «Comme nous avons cinq étapes de Coupe du monde avant les Jeux, cela devrait être possible.» Il veut aussi se qualifier rapidement pour les finales lors des compétitions.

«J'ai toujours pensé qu'une compétition ne commençait vraiment qu'en finale. Quand on sort déjà en qualifications, on a l'impression de ne même pas avoir participé, et là, ça devient moins fun», témoigne-t-il.

Half-pipe. Jan Scherrer décroche le bronze !

Half-pipeJan Scherrer décroche le bronze !

Ses ambitions olympiques sont similaires: atteindre la finale. En tant que médaillé de bronze aux Jeux de 2022, il sait qu'il peut viser plus haut. «Surtout quand on le veut vraiment et qu'on y croit.»

Le snowboardeur de 31 ans repense souvent à Pékin. «C'était le jour le plus important de ma carrière, il l'a définie et marquée.» Ses chances de médaille sont sans doute plus limitées qu'en 2022, parce qu'il a été absent longtemps et que la concurrence n'a pas dormi.

Et après les Jeux et la saison de Coupe du monde ? «Je mentirais si je disais que je n'ai jamais pensé à ma retraite», confie Scherrer, qui ne veut toutefois pas entrer dans le détail de ses plans. Il lâche seulement ceci: «Ce ne sera certainement pas ma dernière saison.»

