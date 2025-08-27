Le Roi Joel Wicki est en pleine forme avant la Fête fédérale de Mollis. Le lutteur de Sörenberg évoque notamment dans un entretien à Keystone-ATS le poids de son titre de 2022.

Le Roi Joel Wicki est en pleine forme avant la Fête fédérale de Mollis. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Pascal Vogel ATS

La dernière compétition sérieuse de Wicki avant cette Fédérale a été livrée à domicile, à Sörenberg début août, où il l'a emporté pour la sixième fois déjà. Il a attiré l'attention avec des notes impeccables: six victoires, 60,00 points. Sa feuille de route est bonne, même si une blessure à un genou en juin l'a contraint à une pause d'un mois en compétition.

Son retour a été d'autant plus impressionnant: victoire lors de la Fête de Suisse centrale, où les invités de Suisse orientale, Samuel Giger et Werner Schlegel, faisaient figure de favoris; victoire au Brünig avec un spectaculaire succès en passe finale face à Matthias Aeschbacher, qu'il avait déjà battu il y a trois ans à Pratteln lors de la lutte pour le titre de Roi.

Mais lorsqu'on lui demande si les spectateurs voient actuellement le meilleur Joel Wicki, il élude la question: «Je suis en forme en ce moment, j'apprécie de pouvoir entrer dans le rond de sciure sans souci. Je me réjouis beaucoup à l'idée de concourir à Mollis, même s'il y a encore beaucoup à faire à la maison.»

La séparation entre le sport et la vie privée est il est vrai très importante pour Wicki. Lorsqu'il va s'entraîner, il se concentre uniquement sur la lutte. Lorsqu'il est au travail ou sur son exploitation à l'alpage, son entourage et ses animaux bénéficient de toute son attention.

Une question de plaisir

Sörenberg, situé au fin fond de l'Entlebuch, est le lieu de retraite de Joel Wicki. C'est ici qu'il s'échappe de l'agitation, qu'il peut déconnecter. «Cela le ramène à la réalité et l'a également aidé après son titre à Pratteln», dit son coach Daniel Hüsler. «D'un moment à l'autre, tu es hissé sur le trône. Tu ne peux pas t'y préparer. Et un tel titre de Roi n'a pas que des côtés positifs. Tu es le chassé, il y a des gens qui veulent te voir tomber.»

Dur et fort en apparence, Joel Wicki cache un cœur tendre derrière ses avant-bras musclés et son torse bombé. «Ce que les autres pensent et racontent de moi est important pour moi. Je ne veux pas passer pour une mauvaise personne en public», glisse le Roi de la lutte, blessé «quand on raconte ou écrit des choses qui ne sont pas vraies». Dans la lutte, ce n'est pas une question de vie ou de mort, mais de plaisir. «Certaines personnes l'oublient parfois.»