NBA Yanic Konan Niederhäuser à nouveau sur le parquet

ATS

21.11.2025 - 09:25

Le «rookie» suisse de NBA Yanic Konan Niederhäuser a disputé jeudi son 6e match avec les Los Angeles Clippers. Il n'a pas su empêcher la défaite des siens sur le parquet du Magic d'Orlando (129-101).

Keystone-SDA

21.11.2025, 09:25

Après avoir été spectateur lors des six matches précédents, le Fribourgeois de 22 ans a bénéficié de 10'37 de temps de jeu. Le centre de 2m11 a inscrit six points, capté un rebond, délivré un assist et réussi un contre.

Pour les Clippers, il s'agit déjà de leur 11e défaite en 15 matches cette saison.

