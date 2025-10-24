  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Le rugby français pleure une figure emblématique

Gregoire Galley

24.10.2025

André Herrero, «le grand», ex-joueur du XV de France mais surtout figure emblématique du RC Toulon, dont il a été joueur, entraîneur et président, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l’âge de 87 ans, a annoncé le club varois via un communiqué vendredi.

Agence France-Presse

24.10.2025, 13:38

«C'est avec une immense tristesse que le Rugby Club Toulonnais a appris le décès d'André Herrero (...) +Grand+ il l'était autant par son talent que par son comportement exemplaire, sa droiture et son amour du maillot rouge et noir», souligne le club de la rade dans le communiqué.

Né à Puisserguier (Hérault) et frère aîné de Bernard et Daniel, l'ancien deuxième ou troisième ligne avait fait les beaux jours du RCT sur les terrains entre 1955 et 1971, après avoir été formé au RC Corse de Toulon. Après un passage au Racing Rugby Club de Nice, André Herrero avait mis un terme à sa carrière de joueur pour devenir entraîneur puis président du club rouge et noir en 1991.

«Le grand» avait également été nommé manager du XV de France l'année suivante, lui qui avait connu 22 sélections avec le maillot bleu entre 1963 et 1967, avec la victoire dans le Tournoi des Cinq Nations cette dernière année.

Vice-champion de France à deux reprises, en 1968 et 1971, André Herrero avait remporté un Challenge Yves du Manoir avec Toulon en 1970 avant de connaître un titre de champion de France en 1992 en tant que président.

«Hall of Fame»

«Lors de la finale de 1971, blessé après avoir reçu un coup de pied dans le dos et malgré deux côtes cassées, André décida de revenir sur le terrain pour terminer le match. C'était ça, André Herrero: un modèle de courage, de combativité et de passion», lui a rendu hommage le club toulonnais.

Jamais loin du Stade Mayol et de l’équipe rouge et noir, André Herrero avait été intronisé au «Hall of Fame» du RC Toulon en avril 2023, aux côtés de sept autres joueurs, dont l'ex ouvreur anglais Jonny Wilkinson ou l'ancien demi de mêlée Jérôme Gallion.

André et Daniel Herrero avaient joué côte à côte la finale perdue en 1971 contre le grand Béziers de Raoul Barrière. Ils auraient également pu disputer ensemble la finale de 1968 perdue contre Lourdes, mais André avait écarté le petit frère turbulent qui ne venait plus aux entraînements, préférant participer aux manifestations du mouvement de mai 68.

Comme Daniel, André Herrero prendra position plus tard contre la montée du Front national dans le département du Var.

Les plus lus

Trump annule le sommet de paix et punit sévèrement Moscou
L'avocat réclame la perpétuité incompressible pour la meurtrière de Lola
Coup de théâtre : la star française du biathlon passe aux aveux !
Une grand-tante mise en examen dans l'affaire Grégory
Louis Sarkozy est papa: le choix du prénom est peu anodin!
Mikaela Shiffrin entourée par de nombreuses incertitudes